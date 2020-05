Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement israélien approuve l'extension d'une colonie de Cisjordanie Reuters • 06/05/2020 à 15:26









JERUSALEM, 6 mai (Reuters) - Le gouvernement israélien a donné mercredi son feu vert à un projet d'extension de la colonie juive d'Efrat, en Cisjordanie. "Environ 7.000 logements" peuvent être construits sur le terrain concerné, précise le ministère de la Défense dans un communiqué. "La dynamique de construction ne doit pas s'arrêter une seule seconde", a par ailleurs tweeté le ministre, Naftali Bennett, qui est également chef de file de la Nouvelle droite, un parti nationaliste religieux. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui tente de former un gouvernement d'union nationale, a promis d'annexer les colonies de Cisjordanie ainsi que la vallée du Jourdain et souhaite entamer le 1er juillet les discussions à ce sujet avec les membres de l'exécutif. Les Etats-Unis se sont dits prêts à reconnaître cette annexion, dans le cadre du plan de paix présenté en février par Donald Trump. "La souveraineté en Judée-Samarie (Cisjordanie, ndlr) et dans la vallée est une décision israélienne. Nous sommes prêts", réaffirme l'ambassadeur américain en Israël David Friedman, dans un entretien accordé à Israel Hayom. (Dan Williams et Ali Sawafta, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Claude Chendjou)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.