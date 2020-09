Le gouvernement indonésien veut prendre le contrôle de la banque centrale

(AOF) - La banque centrale d'Indonésie serait-elle sur le point de perdre son indépendance ? Cette crainte semble de plus en plus réelle après qu'une proposition de loi modifiant son fonctionnement ait été présentée lundi au parlement indonésien. Le texte propose la création d'un conseil monétaire de cinq membres pour aider la banque à déterminer sa politique, et recommande que ledit conseil soit dirigé par le Ministre des finances et soit composé d'autres ministres, dont le Ministre des affaires économiques.

Un bouleversement qui ouvrirait la porte à de nouvelles mesures de monétisation de la dette, celle-ci s'étant déjà produite en juillet, et qui affaiblirait aussi considérablement la devise nationale.

Après avoir grimpé de près de 20% face au dollar au début de la crise du covid-19, la roupie indonésienne a reperdu environ 6,5% jusqu'à la mi-août. Mardi, le billet vert grappille 0,07% à 14 572,5 rupiah.