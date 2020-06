Le gouvernement français dévoile un plan de 15 milliards d'euros pour soutenir l'aéronautique

(AOF) - Un vaste plan de soutien au secteur aéronautique vient d'être dévoilé par le gouvernement français. C'est ainsi 15 milliards d'euros qui seront mobilisés pour soutenir une filière d'excellence tricolore. Ce montant inclut les aides financières de 7 milliards d'euros déjà accordées à Air France-KLM. « La crise sanitaire a mis un coup d'arrêt à la croissance du secteur aéronautique. Nous devons à tout prix éviter un décrochage de notre industrie face à la Chine et aux Etats-Unis », a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie.

Du côté des mesures comprises dans le plan, pas vraiment de surprise, puisqu'elles avaient déjà largement filtré dans la presse dernièrement.

Ainsi, deux fonds vont être crées pour soutenir les PME et les ETI. Un premier fonds d'investissement en fonds propres avec une dotation initiale de 500 millions d'euros et un objectif à terme de 1 milliard d'euros. Un second fonds de 300 millions d'euros est consacré à la robotisation et à la numérisation.

En parallèle, un montant de 1,5 milliard d'euros sur trois ans sera mobilisé pour soutenir la recherche pour parvenir à un avion neutre en carbone.

Enfin, le plan contiendra également des prêts garantis par l'Etat, le maintien d'un dispositif de chômage partiel de longue durée et des commandes anticipées de l'Armée française.