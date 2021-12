Le gouvernement français alloue 1,5 milliard d’euros au secteur spatial

(AOF) - Dans le cadre du plan d’investissement France 2030, une enveloppe de 1,5 milliard d’euros sera alloué au secteur spatial, a annoncé le ministère de l’Economie. Deux priorités ont été définies : rattraper le retard sur certains segments de marchés clés comme les lanceurs réutilisables ou les constellations, et investir dans les nouveaux usages. Les deux-tiers des fonds seront dédiés aux acteurs émergents.

Un appel à projet ouvert aux start-ups sera ainsi lancé d'ici la fin de l'année pour encourager notamment le développement des mini et micro-lanceurs français. Les moyens de test moteur de Vernon - le site d'ArianeGroup dans l'Eure - pourront être utilisés et le site de Kourou sera également adapté afin de permettre le lancement de micro et mini-lanceurs européens.

France 2030 soutiendra également des projets de constellations pour l'internet large bande, la 5G et autres usages de connectivité.

" Enfin, la France doit prendre toute sa place dans les nouveaux usages du spatial, notamment la surveillance de l'espace, les services en orbite ou encore la valorisation des données spatiales ", explique le ministère de l'Economie.

Des financements, sous la forme de concours ou d'appels à projets seront lancés dans les prochaines semaines afin de développer ces nouveaux segments de marchés.