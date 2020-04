Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement espagnol s'attaque à la pénurie d'ouvriers agricoles saisonniers Reuters • 07/04/2020 à 18:27









MADRID, 7 avril (Reuters) - Face à la pénurie de travailleurs saisonniers dans l'agriculture, le gouvernement espagnol a autorisé mardi le recrutement temporaire de dizaines de milliers de migrants et de chômeurs pour permettre que les récoltes aient lieu dans les meilleures conditions possibles. Les restrictions aux frontières et les mesures de confinement prises pour freiner l'épidémie de coronavirus ont empêché de nombreux ouvriers agricoles étrangers de se rendre en Espagne. A titre d'exemple, seule une moitié des 16.000 saisonniers marocains attendus dans la région de Huelva ont pu arriver jusque dans les exploitations agricoles. Du fait de ce manque de main d'oeuvre, une partie des récoltes risque de pourrir sur pied, avec pour effet de provoquer des pénuries alimentaires. C'est pourquoi le gouvernement autorise les exploitations agricoles à recruter entre 75.000 et 80.000 personnes qui en temps ordinaire ne peuvent pas prendre un emploi sans perdre leurs allocations sociales. Le décret leur permettre de cumuler ces deux sources de revenus. Les salariés actuellement au chômage technique n'y auront en revanche pas accès. Cette initiative est particulièrement importante pour des régions agricoles comme l'Andalousie, l'Estrémadure, Murcie, l'Aragon ou la Catalogne. Le ministre de l'Agriculture, Luis Plana, a précisé que ces mesures resteraient en vigueur jusqu'au 30 juin. Elles visent aussi à garantir les exportations à destination du marché intérieur européen. "Les deux tiers de notre production vont vers les marchés des pays de l'Union européenne, (...) ils sont une source très importante de revenus", a-t-il dit lors d'un point de presse en téléconférence. (Jesús Aguado et Emma Pinedo version française Henri-Pierre André)

