Le gouvernement britannique se dit disposé à intervenir dans l'opération Sky-ITV

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(Ajout d'informations issues d'un communiqué)

La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré jeudiqu'elle envisageait, ouqu'elle était susceptible, d'intervenir dans l'accord prévoyant le rachat, par Sky ( CMCSA.O ), propriété de Comcast, des chaînes de télévision et du service de streaming d'ITV

ITV.L pour 1,6 milliard de livres sterling (soit 2,1 milliards de dollars).

Mme Nandy a déclaré qu’elle avait des inquiétudes quant à l’impact de ce rapprochement sur la diversité des fournisseurs d’informations au Royaume-Uni, ainsi que sur le fait que cette opération confère à Sky un contrôle trop important sur les médias.

Les deux sociétés ont jusqu'au 20 octobre pour répondre à ses préoccupations.

(1 dollar = 0,7550 livre)