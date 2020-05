Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement britannique s'était préparé à un décès de Boris Johnson Reuters • 03/05/2020 à 12:31









LONDRES, 3 mai (Reuters) - Boris Johnson, qui a surmonté une grave infection au Covid-19, révèle dimanche dans le quotidien The Sun que le gouvernement britannique s'était préparé à l'éventualité de son décès. Le Premier ministre, qui est âgé de 55 ans, a été diagnostiqué porteur du coronavirus le 26 mars dernier et hospitalisé dix jours plus tard à l'hôpital St. Thomas de Londres avant d'être transféré le lendemain, lundi 6 avril, en soins intensifs où il a passé trois nuits. Le dirigeant britannique, qui est retourné aux affaires lundi dernier, a dit avoir frôlé la mort. Dans l'interview qu'il a accordée au Sun, il va plus loin en dévoilant que son cabinet avait travaillé sur un plan dans l'éventualité de son décès. "Ils avaient une stratégie pour faire face à un scénario du type de 'la mort de Staline'. C'était un moment difficile, je le ne nie pas", dit-il. Revenant sur les dix jours qu'il a passés à l'isolement dans une résidence de Downing Street avant son hospitalisation, il confesse avoir résisté à l'idée de devoir être admis dans un établissement de santé. "J'étais dans le déni parce que je travaillais et que je continuais à avoir des réunions en liaison vidéo. Mais je me sentais vraiment sonné, perdu, c'était vraiment dur", dit-il. "Ensuite on m'a dit que je devais aller à St Thomas. J'ai dit que je ne voulais vraiment pas aller à l'hôpital. Cela ne me semblait pas une bonne décision mais ils étaient plutôt catégoriques. En y repensant, ils ont eu raison de me forcer à y aller", poursuit-il. De son séjour à l'hôpital, Johnson raconte qu'à son arrivée à St. Thomas, le 5 avril, il a été placé sous oxygène avec un masque et un tube nasal. Le 6 avril, il est transféré en soins intensifs. A un moment donné, poursuit-il, ses médecins ont débattu de l'opportunité de pratiquer une ventilation invasive. "Le mauvais moment est venu quand on était à 50-50 sur la nécessité de placer un tube dans ma trachée", dit-il, ajoutant que les indicateurs de saturation en oxygène de son sang continuaient alors à évoluer dans la mauvaise direction. "Les médecins disposaient de toute une série de protocoles si la situation avait gravement dégénéré." La direction de St. Thomas, après sa sortie, n'a pas précisé la gravité de l'infection Covid-19 qu'avait combattue le Premier ministre. Boris Johnson et sa fiancée Carrie Symonds ont indiqué samedi qu'un des noms donnés à leur bébé, né dans la semaine et prénommé Wilfred Lawrie Nicholas, était une manière de saluer Nick Price et Nick Hart, deux médecins dont le couple estime qu'ils ont sauvé la vie du Premier ministre. (Guy Faulconbridge et Estelle Shirbon version française Henri-Pierre André)

