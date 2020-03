Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement britannique compte acheter des actions de compagnies aériennes-FT Reuters • 21/03/2020 à 08:36









21 mars (Reuters) - Le gouvernement britannique compte prendre des participations dans des compagnies aériennes et d'autres compagnies affectées par la pandémie de coronavirus, a rapporté samedi le Financial Times. Le gouvernement souhaite investir des milliards de livres dans des entreprises telles que British Airways ICAG.L pour acheter des actions qui pourront par la suite être revendues à des investisseurs privés, a fait savoir le journal financier, citant des sources proches du dossier. (Rebekah Mathew, version française Caroline Pailliez)

Valeurs associées INTL. CONS. AIR Sibe +11.00%