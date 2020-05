Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le gouvernement britannique appelle à tourner la page de la polémique Cummings Reuters • 27/05/2020 à 09:35









LONDRES, 27 mai (Reuters) - Le gouvernement britannique a estimé mercredi qu'il était temps de passer à autre chose après la controverse autour de Dominic Cummings, le conseiller spécial de Boris Johnson à qui l'on reproche d'avoir bravé pour des motifs familiaux les mesures de confinement. "Je pense qu'il est désormais temps pour nous tous de passer à autre chose", a déclaré le ministre du Logement, Robert Jenrick, à la BBC. Précisant qu'il n'entendait pas minimiser le problème ou les réactions qu'il a suscitées, il a jugé cependant que le gouvernement devait se concentrer sur bon nombre d'autres sujets "comme le virus et l'économie". Dominic Cummings, artisan de la victoire des partisans du Brexit lors du référendum de juin 2016 et souvent présenté comme l'éminence grise de Boris Johnson qui le soutient toujours, a refusé de présenter sa démission malgré les remous provoqués par sa décision de parcourir fin mars 400 km de Londres vers le nord de l'Angleterre pour se rendre chez ses parents, dans le comté de Durham, avec son fils de quatre ans et sa femme, qui présentait alors des symptômes de COVID-19. (Guy Faulconbridge et Kate Holton, version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.