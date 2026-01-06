 Aller au contenu principal
Le gouvernement américain "travaille fébrilement" sur les licences Nvidia pour la Chine, la date de livraison n'est pas encore connue
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain "travaille fébrilement" sur les demandes de licence permettant à Nvidia d'expédier ses puces H200 en Chine, mais l'entreprise ne sait toujours pas quand elles seront approuvées, a déclaré mardi la directrice financière de Nvidia.

Lors d'un entretien avec un analyste de JP Morgan au Consumer Electronics Show de Las Vegas, dans le Nevada, la directrice financière de Nvidia, Colette Kress, a déclaré que l'entreprise constatait une forte demande pour ses puces H200 de la part de la Chine après que le président Donald Trump a annulé une interdiction de longue date sur l'envoi de ces puces en Chine l'année dernière.

