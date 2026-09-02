Le gouvernement américain soutient OpenAI dans l'affaire relative aux droits d'auteur opposant cette dernière au New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse du New York Times aux paragraphes 4 et 5)

par Blake Brittain

L'administration Trump a déposé un mémoire en faveur d'OpenAI dans le cadre de son litige avec le New York Times NYT.N et d'autres journaux concernant l'utilisation par l'entreprise de leurs contenus pour entraîner les grands modèles linguistiques qui sous-tendent ChatGPT, affirmant que l'entraînement des IA relève généralement d'une utilisation équitable des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Ce mémoire , déposé mardi devant le tribunal fédéral de Manhattan, semble marquer la première intervention du gouvernement américain dans la vague de poursuites engagées par des titulaires de droits d’auteur – notamment des auteurs, des éditeurs, des maisons de disques et des organes de presse – concernant l’entraînement des modèles linguistiques à grande échelle (LLM) . Un mémoire a une valeur consultative plutôt que juridique, mais il pourrait soutenir les entreprises technologiques dans leur défense face à ces plaintes.

« Le gouvernement des États-Unis a tout intérêt à ce que ce tribunal rejette tout argument selon lequel l’entraînement des modèles de langage à grande échelle (LLM) sur des textes protégés par le droit d’auteur enfreint la loi sur le droit d’auteur », en raison notamment de préoccupations liées au progrès scientifique et à la sécurité nationale, indique le mémoire.

Un porte-parole du New York Times a déclaré mercredi dans un communiqué que l’administration « prenait le parti d’une poignée d’entreprises d’IA valant des milliers de milliards de dollars, au détriment des innombrables créateurs américains dont elles ont volé le travail ».

« L’IA et les créateurs peuvent tous deux prospérer: les entreprises d’IA doivent simplement rémunérer équitablement les contenus qui rendent leurs produits possibles, comme l’exige la loi sur le droit d’auteur », a déclaré le porte-parole.

Les porte-parole d’OpenAI n’ont pas immédiatement répondu mercredi à une demande de commentaire concernant ce mémoire.

« La domination en matière d’IA est essentielle pour promouvoir la sécurité nationale, la prospérité et la mobilité économique de tous les Américains », a déclaré Stanley Woodward, procureur général adjoint des États-Unis, dans un communiqué publié sur la plateforme de réseaux sociaux X. « Cette administration ne laissera jamais notre nation se retrouver désavantagée par rapport à nos adversaires étrangers en raison d’une interprétation manifestement erronée de la loi sur le droit d’auteur. »

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a quant à lui déclaré mercredi à des responsables du G20, lors d'une réunion en Caroline du Nord, que leurs pays devraient adopter le principe de l’usage loyal et permettre aux entreprises d’IA d’entraîner leurs modèles sur les œuvres des créateurs, tout en trouvant un moyen de « protéger les artistes ».

Le recours du Times, initialement intenté en 2023 , ‌accuse ⁠OpenAI et son principal bailleur de fonds, Microsoft

MSFT.O , d’avoir utilisé sans autorisation des millions d’articles de presse pour entraîner le célèbre chatbot d’OpenAI. Cette affaire fait partie des dizaines de poursuites engagées par des titulaires de droits d’auteur contre des entreprises technologiques telles qu’OpenAI, Anthropic et Meta Platforms pour ce qu’ils qualifient d’utilisation abusive de leurs contenus ​afin d’entraîner des systèmes d’IA.

Les affaires en cours porteront probablement sur la question de savoir si les systèmes d’IA font un usage loyal des contenus protégés par le droit d’auteur en les utilisant pour créer de nouveaux contenus transformatifs. Les deux premiers juges à s’être penchés sur la question ont rendu l’année dernière des décisions divergentes .

Mardi, le gouvernement s’est rangé à l’avis des entreprises technologiques selon lequel l’entraînement des IA est « extraordinairement » transformateur.

« Au-delà de l’objet de ce litige, les modèles de langage à grande échelle (LLM) aident déjà les chercheurs de tous horizons à réaliser des avancées majeures », indique le mémoire. « Entraver le développement des LLM en raison d’une interprétation erronée de la doctrine de l’usage loyal compromettrait ces progrès créatifs et scientifiques, tout en nuisant à la prospérité et à la mobilité économique des États-Unis. »