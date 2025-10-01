Le gouvernement américain prend une participation de 5 % dans Lithium Americas et dans une co-entreprise avec GM

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec changement de sources, ajout de détails et changement de date) par Ernest Scheyder

La société Lithium Americas LAC.TO , basée à Vancouver, a déclaré mercredi que le ministère américain de l'énergie (DOE) a pris une participation de 5 % dans la société, ainsi qu'une participation distincte de 5 % dans sa coentreprise avec General Motors GM.N pour le projet de lithium Thacker Pass.

Bien que le montant total de la transaction n'ait pas été divulgué, Lithium Americas a confirmé avoir conclu un accord avec le ministère de l'énergie pour effectuer le premier prélèvement de 435 millions de dollars sur un prêt de 2,26 milliards de dollars annoncé précédemment pour soutenir le développement du site de Thacker Pass.

Il s'agira du dernier investissement dans le secteur privé réalisé par l'administration du président américain Donald Trump après les récentes prises de participation dans Intel INTC.O et MP Materials MP.N , cherchant à stimuler les industries considérées comme vitales pour la sécurité nationale des États-Unis.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que des fonctionnaires de l'administration étaient en discussion avec Lithium Americas au sujet d'une participation au capital alors qu'ils renégociaient les termes d'un prêt gouvernemental de 2,26 milliards de dollars pour la mine basée au Nevada, qui devrait devenir la plus grande source de lithium, le métal des batteries, dans l'hémisphère occidental.

Les représentants de GM n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

GM GM.N , qui a investi 625 millions de dollars dans la mine l'année dernière pour une participation de 38%, a le droit d'acheter tout le lithium de la première phase du projet et une partie de la seconde phase pendant 20 ans.

Les fonctionnaires de l'administration avaient initialement demandé une garantie que GM achèterait le métal quelles que soient les conditions du marché, une demande que le constructeur automobile a repoussée et qui a conduit à la demande de participation au capital, a rapporté Reuters précédemment.

Le projet Thacker Pass est depuis longtemps présenté par les républicains et les démocrates comme un moyen essentiel de stimuler la production américaine de minerais essentiels et de réduire la dépendance à l'égard de la Chine, qui est le plus grand transformateur de lithium au monde.

La Chine joue un rôle dominant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en lithium, avec une production de plus de 40 000 tonnes par an, ce qui en fait le troisième producteur après l'Australie et le Chili. L'influence de la Chine est bien plus grande dans le domaine du raffinage, où elle transforme plus de 75 % du lithium mondial en matériau de qualité batterie.

Les États-Unis produisent moins de 5 000 tonnes de lithium dans une installation du Nevada appartenant à Albemarle ALB.N . La première phase de Thacker Pass devrait permettre de produire 40 000 tonnes de carbonate de lithium de qualité batterie par an, soit une quantité suffisante pour 800 000 véhicules électriques.