Le gouvernement afghan a accepté de reporter l'investiture de Ghani - USA

WASHINGTON, 25 février (Reuters) - Le gouvernement afghan a accepté de reporter la prestation de serment pour un second mandat du président Ashraf Ghani, a annoncé mardi le département américain d'Etat. Les Etats-Unis réclamaient cet ajournement afin de ne pas perturber leurs efforts de paix avec les taliban. Ashraf Ghani a revendiqué la semaine dernière la victoire à l'élection présidentielle du 28 septembre avec 50,64% des voix et prévoyait de prêter serment ce jeudi. Mais ni son rival, Abdullah Abdullah, ni les Etats-Unis n'ont reconnu sa victoire et cette situation menace le processus de paix que Washington pilote. Le camp d'Abdullah Abdullah affirme que c'est lui qui l'a emporté et qu'il est prêt à former, le cas échéant, une administration parallèle. L'initiative américaine de paix est entrée dans une phase cruciale samedi dernier avec le début d'une période d'accalmie convenue avec les taliban et censée aboutir, samedi prochain à Doha, à la signature d'un accord entre Washington et les insurgés islamistes sur un retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Cet accord doit être suivi de pourparlers interafghans pour parvenir à une issue politique à des décennies de conflit dans le pays. Porte-parole d'Abdullah Abdullah, Fraidoon Khwazoon a déclaré mardi à Reuters que la cérémonie d'investiture de Ghani et Abdullah serait différée de deux semaines "afin de soutenir le processus de paix". Aucun commentaire n'a pu être obtenu en revanche dans l'entourage de Ghani. L'armée américaine est déployée en Afghanistan depuis 2001 à la suite de l'intervention déclenchée pour chasser du pouvoir les taliban, qui avaient permis au pays de servir de sanctuaire à Al Qaïda, l'organisation responsable des attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington. Le retrait des quelque 13.000 membres des forces américaines d'Afghanistan est un objectif majeur de politique étrangère de Donald Trump, qui, s'il l'atteint, pourrait y puiser un argument de campagne supplémentaire en vue de sa propre réélection en novembre. (Jonathan Landay et Humeyra Pamuk avec Abdul Qadir Sediqi à Kaboul version française Bertrand Boucey et Henri-Pierre André)

