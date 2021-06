Le Global ETF Survey 2021 révèle la principale raison qui empêche les investisseurs d'investir dans des ETF à gestion active

Plus de la moitié des ETF à gestion active ont été lancés au cours de ces trois dernières années montrant la relative nouveauté de cette gamme de produits.

Lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 347 milliards de dollars d'actifs à l'occasion de la deuxième édition de son enquête mondiale sur les ETF, les résultats ont montré que 60% des investisseurs considèrent que le manque de produits disponibles dans la gamme des ETF actifs les empêche d'investir dans ce type d'instrument. En effet, plus de la moitié des ETF à gestion active ont été lancés au cours de ces trois dernières années montrant la relative nouveauté de cette gamme de produits.

