Le Global ETF Survey 2021 révèle l'importance croissante de la liquidité pour les investisseurs

Lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 347 milliards de dollars d'actifs à l'occasion de sa deuxième édition de son enquête mondiale sur les ETF, les résultats ont montré qu'année après année, la liquidité a été citée comme le critère le plus important par les investisseurs en ETF. Près de la moitié des personnes interrogées (47%) estiment que la concentration d'actifs dans les ETF pourrait présenter un risque de liquidité pour l'ensemble du marché lors des périodes de tensions, toutefois ils indiquent que cet impact serait limité et gérable.

