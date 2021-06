Le Global ETF Survey 2021 montre que les obligations sont devenues la deuxième plus grande classe d'actifs au sein des ETF

Les obligations sont la deuxième plus grande classe d'actifs au sein des ETFs, avec 37% des flux entrant de 2020.

Lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 347 milliards de dollars d'actifs à l'occasion de la deuxième édition de son enquête mondiale sur les ETF, les résultats ont montré que 70 % des répondants utilisent des ETF obligataires dans leurs portefeuilles. Après les actions, les obligations sont la deuxième plus grande classe d'actifs au sein des ETFs, avec 37% des flux entrant de 2020 allant aux ETF obligataires même s'ils ne représentent que 18% des actifs.

