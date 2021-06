Lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 347 milliards de dollars d'actifs pour la deuxième édition de son...

Lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 347 milliards de dollars d'actifs pour la deuxième édition de son enquête mondiale sur les ETF, les résultats montrent que 52% des investisseurs restent optimistes sur les ETFs thématiques et prévoient d'augmenter leurs expositions au cours des deux à trois prochaines années, bien que des études ont montré que les stratégies thématiques ont tendance à sous-performer le marché après leur lancement.

Pour les résultats complets, la recherche et les tableaux de classement, téléchargez ici: