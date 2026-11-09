Le gisement de gaz de Khor Mor, en Irak, suspend sa production après une attaque de drone, selon l'exploitant

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(Nouvelle version avec la déclaration de l'opérateur conjoint Dana Gas)

La production a été interrompue dimanche sur le gisement de gaz de Khor Mor, en Irak, l'un des plus importants de la région du Kurdistan, à la suite d'une attaque « présumée » par drone, a indiqué dans un communiqué Dana Gas DANA.AD , l'un des exploitants du gisement.

La société, basée aux Émirats arabes unis, a indiqué dans son communiqué publié lundi qu’elle évaluait les dégâts après avoir éteint l’incendie provoqué par l’attaque, qui n’a fait aucun blessé parmi le personnel.

Environ 2,8 GW de production d'électricité dans la région du Kurdistan ont été interrompus par cette attaque, a indiqué le ministère régional de l'Électricité dans un communiqué.

La production à Khor Mor, qui alimente le réseau électrique régional, a été perturbée à plusieurs reprises à la suite d’attaques que les responsables kurdes ont imputées à des milices soutenues par l’Iran.

En juillet, Dana Gas avait fermé les principales installations de production du gisement, invoquant des menaces crédibles pour la sécurité et des tensions régionales, avant de relancer la production plus tard dans le mois.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque de dimanche.

Deux sources au sein du ministère régional de l’Électricité ont indiqué qu’une seule frappe de drone avait touché le réservoir de stockage de GPL du gisement, provoquant l’incendie. De la fumée a été aperçue s’élevant du gisement, ont ajouté deux sources des services de sécurité.

Les employés du gisement ont été évacués vers des abris situés dans l’enceinte du site après l’attaque, ont précisé les sources du ministère.

Toutes ces sources se sont exprimées sous couvert d’anonymat.

Dans un communiqué conjoint, les ministères des Ressources naturelles et de l’Électricité de la région ont qualifié l’incident d’« attaque terroriste » et ont déclaré qu’ils s’efforçaient d’en minimiser l’impact.

Le gouvernement régional du Kurdistan jouit d’une autonomie dans le nord de l’Irak, où il entretient des liens étroits avec Washington, soutenus par d’importants investissements américains dans le secteur énergétique de la région.

Le gouvernement fédéral de Bagdad s’est efforcé de maintenir un équilibre dans ses relations avec l’Iran et les États-Unis, dans un contexte d’escalade militaire entre ces deux pays.

Cet exercice d’équilibre a souvent été compliqué par les militants soutenus par l’Iran qui détiennent toujours le pouvoir en Irak et qui ont mené des attaques ciblées contre les pays voisins du Golfe au début du conflit.

L’Iran, quant à lui, a lancé des attaques contre des groupes d’opposition kurdes iraniens basés dans le nord de l’Irak.