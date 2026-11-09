Le gisement de gaz de Khor Mor, en Irak, a été mis à l'arrêt après une attaque de drone, selon l'exploitant

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* Khor Mor a été pris pour cible à plusieurs reprises, et ce depuis avant la guerre entre les États-Unis et l'Iran

* Des responsables de haut rang des services de sécurité se sont rendus sur place pour mener l'enquête, selon certaines sources

* La coupure d'électricité entraîne des pénuries d'électricité et de GPL dans les villes kurdes d'Irak

(Mise à jour avec des détails provenant de sources sur l'enquête en cours aux paragraphes 8 et 9)

par Ahmed Rasheed

Une attaque présumée par drone en Irak a interrompu la production du gisement de gaz de Khor Mor, l'un des plus importants de la région semi-autonome du Kurdistan, a déclaré lundi l'opérateur conjoint Dana Gas

DANA.AD .

Basée aux Émirats arabes unis, Dana Gas a indiqué qu’elle évaluait les dégâts après avoir éteint l’incendie provoqué par l’attaque survenue dimanche. Elle a précisé qu’aucun membre du personnel n’avait été blessé lors de l’incident.

Deux sources au sein du ministère régional de l’Électricité ont indiqué qu’une seule frappe de drone avait touché un réservoir de stockage de GPL, provoquant l’incendie. De la fumée a été aperçue s’élevant du gisement, ont ajouté deux sources des services de sécurité.

Les employés présents sur le site ont été évacués vers des abris situés sur place, ont précisé les sources du ministère.

Depuis 2022, ce gisement a fait l’objet de plusieurs attaques de drones et de perturbations de sa production, que les responsables kurdes ont imputées à des milices liées à l’Iran.

Aucune revendication n’a été formulée concernant l’attaque de dimanche.

Environ 2,8 gigawatts de production d’électricité ont été suspendus en raison de cette dernière attaque, a indiqué le ministère régional de l’Électricité dans un communiqué. Des témoins ont déclaré que cela avait provoqué une grave pénurie d’électricité ainsi que de gaz de cuisine (GPL) dans les principales villes du Kurdistan irakien.

ENQUÊTE SUR L'ORIGINE DE L'ATTAQUE

Selon des informations préliminaires , le drone aurait été lancé depuis des zones situées à l’est de la ville de Tuz Khurmatu, à environ 80 km (50 miles) au sud-ouest de Khor Mor, ont déclaré deux sources irakiennes proches des services de sécurité.

L'enquête en cours a jusqu'à présent écarté la possibilité que l'attaque ait été lancée depuis l'Iran, ont-elles précisé .

Toutes les sources se sont exprimées sous couvert d'anonymat.

Dans un communiqué conjoint, les ministères des Ressources naturelles et de l’Électricité de la région ont qualifié l’incident d'"attaque terroriste" et ont déclaré qu’ils s’efforçaient d’en minimiser l’impact.

Le gouvernement régional du Kurdistan jouit d’une autonomie dans le nord de l’Irak, où il entretient des liens étroits avec Washington, soutenus par d’importants investissements américains dans son secteur énergétique .

Le gouvernement fédéral de Bagdad, rare allié à la fois de Washington et de Téhéran, s’efforce depuis longtemps de maintenir un équilibre dans ses relations avec les deux pays.

Cet exercice d’équilibre a été compliqué par la présence en Irak de militants soutenus par l’Iran, qui ont pris pour cible certains des voisins irakiens du Golfe au début de la guerre avec l’Iran.

L’Iran, de son côté, a lancé des attaques contre des groupes d’opposition kurdes iraniens basés dans le nord de l’Irak.

Ce gisement est l’un des deux qui composent le projet gazier du Kurdistan, mis en place par le gouvernement régional du Kurdistan (KRG) et le consortium Pearl Petroleum.

En août, Dana Gas et Crescent Petroleum ont commencé à fournir du gaz provenant de Khor Mor au ministère fédéral irakien de l’Électricité, un accord que le GRK a qualifié d’unilatéral et hors du cadre contractuel régissant le projet.

Les entreprises ont nié avoir manqué à leurs obligations contractuelles et ont déclaré qu’elles n’avaient pas besoin de l’accord du KRG pour vendre le gaz à Bagdad.

Dana Gas et Crescent Petroleum détiennent chacune 35 % des parts de Pearl, tandis qu’OMV, MOL et RWE en détiennent chacune 10 %.

La production de Khor Mor a dépassé les 700 000 pieds cubes par jour cette année, contre 506 000 pieds cubes par jour en 2025, à l’issue d’un projet d’extension, a indiqué Dana Gas dans son rapport annuel.