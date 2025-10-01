Le GIP de BlackRock s'apprête à racheter le groupe de services publics AES pour 38 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte au paragraphe 2, de l'historique et des détails à partir du paragraphe 6)

Global Infrastructure Partners

BLK.N , propriété de BlackRock (GIP), se rapproche d'un accord de 38 milliards de dollars, dette comprise, pour acquérir le groupe de services publics AES AES.N , a rapporté mardi le Financial Times, citant des personnes informées sur le sujet.

Les services publics devraient bénéficier d'une hausse de la demande d'électricité induite par l'intelligence artificielle et les centres de données, ce qui incite les entreprises et les investisseurs de tous bords à conclure des accords avec eux.

Les pourparlers entre GIP et AES étaient à un stade avancé, mais les négociations pourraient ne pas aboutir à un accord, selon le rapport du FT.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.

Le GIP, un fonds d'investissement dans les infrastructures, a refusé de commenter le Financial Times. De leur côté, AES et GIP n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires formulées par Reuters en dehors des heures de bureau.

AES, qui a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du deuxième trimestre en juillet, a connu une croissance significative dans son unité de production d'énergie renouvelable au cours de l'année écoulée. Cette expansion a été alimentée par un mouvement mondial en faveur de sources de production d'énergie plus propres, coïncidant avec les prévisions selon lesquelles la consommation d'énergie aux États-Unis atteindra des niveaux record.

Les actions d'AES ont bondi de près de 13 % le 8 juillet après que Bloomberg News a rapporté que le fournisseur d'électricité examinait des options stratégiques , y compris une vente potentielle, à la suite de l'intérêt de plusieurs grandes sociétés d'investissement pour un rachat.

Le GIP a des antécédents dans le domaine des services publics. En 2024, GIP et CPP Investments ont acquis la société de services publics américaine Allete dans le cadre d'une opération de rachat privée de 6,2 milliards de dollars, dette comprise.