Anthropic s'apprête à réaliser un nouveau record pour une introduction en Bourse ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le premier gestionnaire d'actifs européen Amundi a fait part de sa prudence à l'égard de l'introduction en Bourse d'Anthropic attendue jeudi, une opération historique mais qui intervient dans un moment de doutes sur la rentabilité des investissements dans l'IA.

Les documents déposés par Anthropic en vue de son entrée en Bourse "ne donnent pas une clarté incroyable sur les perspectives réelles" de l'entreprise, a jugé Vincent Mortier, le directeur des investissements du groupe français, lors d'une conférence de presse.

"Compte tenu de la taille de l'opération", M. Mortier estime qu'Amundi devra malgré tout en acheter "un petit peu quand même", mais "cela ne va pas être une conviction très forte a priori".

Anthropic, le concepteur du modèle de langage d'intelligence artificielle Claude, s'apprête à réaliser jeudi la plus importante introduction en Bourse de l'histoire. Le groupe a déposé mercredi soir une offre initiale d'au moins 79,4 milliards, plus que SpaceX qui avait levé environ 75 milliards en juin.

Mais elle intervient dans un contexte de plus en plus tendu pour l'IA. Les entreprises du secteur ont tangué en Bourse ces dernières semaines, alors que les investisseurs doutent de plus en plus de la rentabilité future des investissements massifs dans la technologie.

"Est-ce que les promoteurs des modèles frontières (c'est-à-dire les plus avancés NDLR) vont être capables de vraiment facturer autant qu'ils le pensent" à leurs clients, dans le but "d'amortir et monétiser les investissements réalisés"? s'est interrogé Vincent Mortier.

"Il y a quand même énormément de questions. À la rigueur, SpaceX, il y a des satellites dans l'espace, il y a des fusées... il y a un actif qui a une valeur potentielle future très forte. Anthropic, je ne sais pas honnêtement", a-t-il encore estimé.

"À court terme, je suis certain que ce sera un succès", mais "ce n'est que le début", a-t-il ajouté. "On verra ce que cela donne d'ici un mois ou deux".

Amundi, filiale de Crédit Agricole, est le plus important gestionnaire d'actifs en Europe, avec plus de 2.500 milliards d'euros d'encours sous gestion.