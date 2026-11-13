Le géant italien Enel met les watts, les analystes à l'achat

(Zonebourse.com) - Enel confirme ses objectifs annuels après un 3e trimestre solide, au-delà des attentes. Le développement des réseaux renforce la confiance des analystes dans ses perspectives.

Enel, principale compagnie d'électricité en Italie, a dégagé au troisième trimestre un bénéfice net ordinaire de 2,1 milliards d'euros, en hausse de 11% et supérieur de 15% au consensus des analystes. L'EBITDA ordinaire a progressé de 5%, à 6,1 milliards d'euros, dépassant les attentes de 4%. Les réseaux ont porté cette performance, avec une contribution en hausse de 15%, à 2,5 milliards d'euros. Ils ont compensé le recul des activités commerciales en Italie et de la production et du trading en Espagne.

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires atteint 65 milliards d'euros ( 8,9%), l'EBITDA ordinaire 17,95 milliards ( 4%) et le bénéfice net ordinaire 6,02 milliards ( 5,5%). Pour l'année, Enel vise toujours un EBITDA ordinaire de 23,1 à 23,6 milliards d'euros et un bénéfice net ordinaire de 7,1 à 7,3 milliards. Le bénéfice par action est attendu autour de 0,74 euro, dans le haut de la fourchette annoncée.

Les investissements totaux ont augmenté de 30%, à 10,6 milliards d'euros, tandis que la dette nette atteint 66,2 milliards, contre 57,2 milliards fin 2025. Un acompte sur dividende de 0,245 euro par action, en hausse de 7%, sera versé le 20 janvier 2027.

Une croissance plus prévisible selon les analystes

Cette publication conforte la confiance des analystes dans le titre. Jefferies souligne que le bénéfice trimestriel dépasse ses propres prévisions de 13%, grâce à une meilleure contribution de la production et du trading et à des amortissements moins élevés qu'anticipé. "Dans l'ensemble, il s'agit d'un élément légèrement positif", estime la banque d'investissement dans sa note.

De son côté, AlphaValue met l'accent sur les réseaux, dont les revenus régulés réduisent la dépendance aux marchés de l'énergie. "Plus important encore, la poursuite de l'amélioration de l'EBITDA hors trading confirme l'évolution progressive vers une composition des bénéfices plus prévisible", explique le bureau d'études. Il prévoit un bénéfice par action ajusté de 0,74 euro en 2026, puis de 0,78 euro en 2027 et de 0,81 euro en 2028. Les marges commerciales et la faiblesse de la production hydroélectrique en Italie restent toutefois à surveiller.

Les deux analystes recommandent l'achat. Jefferies vise 10,60 euros et AlphaValue 12,70 euros à six mois, soit des potentiels de hausse respectifs d'environ 8% et 29% par rapport au cours de référence de 9,85 euros.

A la Bourse de Milan, Enel recule de 0,21% à 9,90 euros ce vendredi à 12h30, mais conserve une hausse de 11,45% depuis le 1er janvier.

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