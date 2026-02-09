Le géant de l'épicerie Kroger nomme Greg Foran, ancien dirigeant de Walmart, au poste de directeur général

Le géant de l'épicerie Kroger KR.N a nommé lundi un ancien dirigeant de Walmart, Greg Foran, au poste de directeur général, au terme d'une année de recherche après l'éviction de Rodney McMullen en mars dernier.

L'épicier américain a démis M. McMullen de ses fonctions l'année dernière après qu'une enquête du conseil d'administration a révélé que sa conduite personnelle était "incompatible" avec certaines politiques de l'entreprise.

Foran est originaire de Nouvelle-Zélande et a été le directeur général d'Air New Zealand AIR.NZ pendant environ cinq ans, jusqu'en octobre 2025. Entre 2014 et 2019, il a été président et directeur général des activités américaines de Walmart WMT.O .

Chez Walmart, Foran a été crédité d'avoir redressé les activités américaines en améliorant les magasins existants. Sous sa direction, Walmart a enregistré 20 trimestres de croissance des ventes comparables.

La nomination de M. Foran intervient alors que Kroger est confronté à la faiblesse des dépenses de consommation, même pour les produits de première nécessité, et à la concurrence croissante de ses rivaux, notamment Walmart WMT.N .

"(Nous) pensons qu'il (Foran) apporte une crédibilité immédiate à Kroger après avoir réussi à redresser les opérations des magasins Walmart aux États-Unis", a déclaré Michael Montani, analyste chez Evercore ISI.

Pendant qu'il cherchait un nouveau directeur général, le conseil d'administration de Kroger a nommé l'administrateur principal Ronald Sargent, ancien grand patron de la chaîne de fournitures de bureau Staples pendant plus d'une décennie, au poste de directeur général par intérim.

La société a indiqué que M. Sargent resterait président du conseil d'administration, afin d'assurer une transition en douceur de la direction.

Les entreprises mondiales du secteur de la consommation et du commerce de détail ont connu récemment plusieurs changements à la tête de leurs entreprises, dans un contexte de pressions tarifaires et de dépenses de consommation en dents de scie.

Le départ de M. McMullen en mars a fait suite à l'abandon par Kroger d'une tentative de rachat de son petit rival Albertsons pour 25 milliards de dollars, une opération qu'il avait fortement soutenue comme moyen de lutter contre la hausse des prix et de stimuler la concurrence. M. McMullen essayait de "détourner l'attention de ses multiples échecs en tant que directeur général en annonçant un don massif et unique aux actionnaires", avait déclaré le groupe syndical, qui demandait sa révocation.

Sous la direction de M. McMullen, qui a dirigé l'épicier américain pendant environ 11 ans, la valeur des actions de la société a plus que triplé.

Les actions de l'entreprise, qui a réaffirmé ses prévisions pour l'exercice 2025, étaient en hausse d'environ 6 % dans les échanges avant bourse lundi.