Le géant américain de l'alimentation Sysco conclut un accord de 29 milliards de dollars avec le fournisseur pour la restauration Restaurant Depot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'opération sera financée par 21 milliards de dollars de dettes nouvelles et hybrides

* Les actions de Sysco en baisse d'environ 12 %

* Les actionnaires de Restaurant Depot détiendront environ 16 % de Sysco après la transaction

* Sysco suspend son programme de rachat d'actions en raison de l'acquisition

(Mise à jour des actions, ajout du commentaire du directeur général et des détails au paragraphe 10, décisions de notation des agences de crédit au paragraphe 12) par Neil J Kanatt

Sysco SYY.N a déclaré lundi qu'il achèterait le fournisseur pour la restauration Jetro Restaurant Depot dans le cadre d'une transaction de 29 milliards de dollars, y compris la dette, élargissant ainsi la portée du principal distributeur alimentaire américain parmi les restaurants indépendants soucieux du prix. Les actions de Sysco, dont la capitalisation boursière s'élève à 39,2 milliards de dollars, ontchuté d'environ 12 % après que la société a déclaré qu'elle financerait l'acquisition avec 21 milliards de dollars de dettes nouvelles et hybrides, ainsi qu'avec 1 milliard de dollars de liquidités et de capitaux propres.

Cette acquisition serait la dernière grande opération en date dans le secteur de la consommation, après les récents pourparlers de fusion impliquant des entreprises telles qu'Unilever , Estee Lauder et Pernod Ricard , alors que les entreprises recherchent des économies d'échelle pour faire face à la baisse de la demande et à la hausse persistante des coûts.

LE POIDS DU CASH-AND-CARRY L'entreprise familiale Jetro Restaurant Depot exploite un modèle de vente en gros "cash-and-carry", dans lequel les clients paient d'avance des produits tels que des aliments, des boissons et des récipients à emporter, complétant ainsi le réseau de livraison de Sysco qui dessert les restaurants, les hôpitaux et les hôtels.

L'opération aiderait Sysco à entrer dans le secteur à plus forte marge du "cash-and-carry", où Restaurant Depot dispose d'environ 166 entrepôts dans 35 États américains.

"Sysco et Jetro Restaurant Depot augmenteront la valeur pour les petits restaurants indépendants et les consommateurs qu'ils servent en élargissant l'accès à des produits alimentaires frais plus abordables et en offrant plus de choix et de commodité", a déclaré Kevin Hourican, directeur général de Sysco, dans un communiqué, soulignant que la combinaison contribuerait à réduire les prix pour plus de clients.

Les entreprises ont déclaré que les actionnaires de Restaurant Depot recevront 21,6 milliards de dollars en espèces et 91,5 millions d'actions Sysco, ce qui équivaut à environ 7,5 milliards de dollars à la clôture de vendredi, leur donnant une participation d'environ 16 % dans l'entreprise combinée. L'année dernière, US Foods USFD.N a mis fin aux négociations de fusion avec Performance Food PFGC.N , qui aurait réuni les distributeurs de services alimentaires n° 2 et n° 3 du pays dans le but de défier le leader du secteur, Sysco, et de réduire les coûts.

En juin 2015, un juge fédéral américain a accédé à la demande de la Federal Trade Commission de bloquer l'acquisition de US Foods par Sysco pour un montant de 3,5 milliards de dollars, après que l'autorité de régulation a fait valoir que l'opération créerait un mastodonte susceptible d'augmenter les prix des marchandises livrées aux clients nationaux. "Les clients de Sysco et de Restaurant Depot se chevauchent très peu", a déclaré Hourican lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Sysco prévoit d'ouvrir plus de 125 nouveaux établissements Restaurant Depot au cours des deux prochaines décennies au moins, en tirant parti de l'étendue de sa chaîne d'approvisionnement.

Sysco s'attend à ce que l'acquisition augmente le bénéfice par action d'un pourcentage à un chiffre moyen à élevé au cours de la première année après la clôture, qui devrait avoir lieu au troisième trimestre de l'exercice 2027. L'agence de notation Fitch a placé Sysco sous "surveillance négative", tandis que Moody's a placé ses notes sous examen en vue d'une révision à la baisse à la suite de l'annonce de l'opération. La société a indiqué qu'elle suspendait son programme de rachat d'actions et a réaffirmé ses prévisions annuelles. Sysco, connue pour fournir des steaks, des filets et des aliments surgelés à des chaînes de restauration rapide telles que KFC et Subway, a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année au début de cette année, car la demande s'est maintenue malgré les pressions macroéconomiques.