Le gazoduc Nord Stream 2 achevé au plus tard début 2021, espère Poutine

MOSCOU, 11 janvier (Reuters) - Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi qu'il espérait que le gazoduc Nord Stream 2, qui reliera la Russie à l'Allemagne en contournant l'Ukraine, serait achevé fin 2020 ou début 2021 au plus tard en dépit des sanctions américaines. "J'espère qu'avant la fin de l'année ou au cours du premier trimestre de l'année suivante au plus tard les travaux seront achevés et que le gazoduc sera lancé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Moscou aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel. Les Etats-Unis, qui estiment que ce gazoduc rendra l'Europe trop dépendante des livraisons russes et renforceront l'influence de Moscou, ont adopté en décembre une série de sanctions, allant du gel des avoirs à la révocation des visas américains, visant les entrepreneurs liés à Nord Stream 2. A la suite de l'annonce de ces sanctions, le groupe suisse Allseas, qui avait été engagé par le géant russe Gazprom pour construire la section offshore, a annoncé la suspension de ses travaux d'installation du gazoduc qui devait initialement entrer en service au premier semestre 2020. (Vladimir Soldatkin à Moscou, version française Marine Pennetier)