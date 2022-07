Le gaz s'envole à cause d'une grève en Norvège

(AOF) - Le cours du gaz a retrouvé aujourd'hui son plus haut niveau depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur la plateforme de référence en Europe, TTF, le cours gagne plus de 8% à 160,35 euros le mégawattheure pour les contrats à terme d'août. Le gaz est soutenu par l'annonce de la fermeture de six champs de gaz naturel norvégiens au cours des prochains jours en raison d'une action syndicale, ce qui pourrait réduire de 13 % l'approvisionnement du principal exportateur européen.