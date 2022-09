Le gaz repart à la baisse

(AOF) - Les cours du gaz sont repartis à la baisse malgré le conflit commercial entre le russe Gazprom et l'allemand Siemens Energy. Vers 15h30, le contrat européen de réference, le TTF néerlandais, accusait un repli de 8% à 219,6 euros par mégawattheure. Pour autant, le future reste plusieurs fois supérieur aux prix observés il y a un an, avant que la Russie ne restreigne ses approvisionnements en gaz en réponse aux sanctions occidentales pour son invasion de l'Ukraine.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.