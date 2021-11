Le gaz recule à contre courant des autres matières premières

(AOF) - Alors que la plupart des matières premières évoluent dans le vert en ce début de semaine, le gaz naturel fait figure d'exception. Au Nymex, il affiche ainsi un repli de 0,74% en fin de journée, à 5,48 dollars par MBtu pour une livraison en décembre. Pourtant, les livraisons de gaz russes promises à l'Europe par Vladimir Poutine il y a quelques jours ne semblent pas se matérialiser. Ainsi, les commandes de gaz en Allemagne via le gazoduc Yamal-Europe pour livraison dans la station de compression de Mallnow ne représentaient encore qu'une fraction des niveaux normaux lundi, rapporte Bloomberg.

