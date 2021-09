Le gaz naturel toujours plus haut

(AOF) - En fin de journée, les cours du gaz naturel au Nymex évoluent aux alentours de 4,9 dollars par million de Btu. Au cours de cet été chaud aux États-Unis, les réserves de gaz naturel ont été utilisées plus que d'habitude. Dans ces conditions, non seulement les réserves doivent être remplacées, mais cela intervient à seulement quelques semaines du début de l'hiver. Cette situation risque de prolonger la hausse du gaz naturel si l'hiver s'avérait rigoureux.

