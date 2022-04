Le gaz naturel recule encore après avoir atteint des sommets

(AOF) - Le gaz naturel a une nouvelle fois reculé vendredi, affichant une baisse de 2,1% à 6,81 dollars par MBtu au Nymex, alors qu'il avait atteint un plus haut de 13 ans en début de semaine à plus de 8 dollars. Bien que saisonniers, les cours ont été chamboulés par la vague de froid sur la côte Est américaine, qui est venue s'ajouter aux perturbations dans la chaîne d'approvisionnement provoquées par la guerre en Ukraine. La hausse surprise des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis et le redoux attendu sont malgré tout venus apaiser un marché qui a quasiment doublé depuis le 1er janvier.