Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont progressé vendredi et s'apprêtaient à afficher une hausse hebdomadaire, les anticipations d'une demande plus forte pour le chauffage cet hiver l'emportant sur les inquiétudes liées à l'abondance de l'offre et à une augmentation des stocks supérieure à la moyenne.
Le contrat à terme sur le gaz de référence NGc1 pour livraison en décembre sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) a clôturé en hausse de 14,3 cents, soit 4,4 % , à 3,411 dollars par million d'unités thermiques britanniques.
Le contrat s'apprêtait à enregistrer une quatrième semaine consécutive de hausse d'environ 5 % après avoir atteint, plus tôt dans la séance, son plus haut niveau depuis le 26 juin.
« C’est la période de l’année, en particulier fin novembre, puis en décembre et janvier, où la demande de gaz naturel pourrait augmenter considérablement en raison des variations de température », a déclaré Thomas Saal, vice-président senior chez StoneX.
L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a annoncé jeudi une augmentation des stocks de 20 milliards de pieds cubes pour la semaine close le 13 novembre, un chiffre supérieur à la moyenne sur cinq ans de 15 milliards de pieds cubes pour cette période. EIA/GAS NGAS/POLL
LSEG a indiqué que la demande moyenne de gaz dans les 48 États contigus, exportations comprises, passerait de 121,6 milliards de pieds cubes par jour cette semaine à 128,1 milliards de pieds cubes par jour la semaine prochaine.
Les prix de référence du gaz en gros aux Pays-Bas et au Royaume-Uni se sont raffermis vendredi dans un contexte marqué par la poursuite des hostilités au Moyen-Orient, la prolongation des interruptions d’exploitation dans les gisements de gaz norvégiens et l’arrivée d’un temps plus froid qui devrait stimuler la demande. NG/EU
Par ailleurs, les autorités fédérales de régulation ont approuvé la demande de Cheniere Energy, déposée en vertu de la loi sur la politique énergétique de 1974 ( LNG.N ), visant à augmenter de 20 millions de tonnes métriques par an la capacité de son usine de gaz naturel liquéfié de Sabine Pass , en Louisiane.
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Semaine se terminant le 13 novembre Chiffres réels
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Semaine se terminant le 6 novembre Chiffres réels
|
Il y a un an, le 13 novembre
|
Moyenne sur cinq ans (2021-2025) 13 nov.
|
Variation hebdomadaire des stocks de gaz naturel aux États-Unis (en milliards de pieds cubes (bcf):
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+20
|
+61
|
-6
|
+15
|
Stocks totaux de gaz naturel aux États-Unis (bcf):
|
3 882
|
3 862
|
3 948
|
3 802
|
Stocks totaux aux États-Unis par rapport à la moyenne sur 5 ans
|
+2,1 %
|
+2,0 %
|
(s des contrats à terme de référence mondiaux sur le gaz en dollars par mmBtu)
|
Jour actuel
|
Jour précédent
|
Ce mois-ci l’année dernière
|
Moyenne de l’année précédente 2025
|
Moyenne sur cinq ans (2021-2025)
|
Henry Hub NGc1
|
3,21
|
3,33
|
4,47
|
3,62
|
3,79
|
(s sur le mécanisme de transfert de titres (TTF) TRNLTTFMc1
|
27,27
|
27,31
|
10,40
|
11,94
|
18,51
|
(s sur le marqueur Japon-Corée (JKM) JKMc1
|
27,52
|
26,50
|
11,25
|
12,24
|
18,12
|
Système de prévisions mondiales LSEG US (GFS) Chauffage, climatisation et degrés-jours totaux
|
Prévisions totales sur deux semaines
|
Jour actuel
|
Jour précédent
|
Année précédente
|
Moyenne sur 10 ans
|
Moyenne sur 30 ans
|
(s des degrés-jours de chauffage (DJC) du modèle GFS américain)
|
297
|
302
|
274
|
225
|
332
|
(s en degrés-jours de refroidissement (CDD) selon le modèle GFS américain)
|
5
|
4
|
15
|
8
|
7
|
(s TDD (jours-degrés totaux) du modèle GFS américain)
|
302
|
306
|
289
|
233
|
339
|
Prévisions hebdomadaires de l'offre et de la demande GFS de LSEG pour les États-Unis, et données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) () Importations et exportations mensuelles et annuelles par pipeline
|
Semaine précédente
|
Semaine en cours
|
Semaine suivante
|
Ce mois-ci l'année dernière
|
Moyenne de l’année précédente 2025
|
(s de bcfd de l'offre américaine)
|
Production de gaz naturel des 48 États contigus des États-Unis
|
115,5
|
115,4
|
115,9
|
109,3
|
106,8
|
Importations américaines en provenance du Canada
|
8,8
|
8,1
|
8,0
|
8,8
|
8,6
|
Importations américaines de GNL
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Offre totale aux États-Unis
|
124,3
|
123,5
|
123,9
|
118,1
|
115,4
|
(de la demande américaine en milliards de pieds cubes par jour)
|
Exportations américaines vers le Canada
|
2,8
|
2,7
|
2,7
|
3,1
|
2,8
|
Exportations américaines vers le Mexique
|
6,2
|
6,4
|
6,5
|
6,2
|
6,6
|
Gaz d'alimentation pour les exportations américaines de GNL
|
19,8
|
19,9
|
19,8
|
18,2
|
16,0
|
Commercial aux États-Unis
|
12,5
|
12,8
|
14,1
|
11,5
|
9,4
|
Résidentiel aux États-Unis
|
17,7
|
17,8
|
21,4
|
17,4
|
13,4
|
Centrale électrique américaine
|
32,3
|
29,3
|
30,4
|
30,8
|
36,0
|
Industrie américaine
|
24,3
|
24,2
|
24,8
|
24,0
|
23,5
|
Carburant pour centrales américaines
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
5,7
|
5,6
|
US Pipe Distribution
|
2,5
|
2,5
|
2,6
|
3,6
|
3,5
|
Carburant automobile aux États-Unis
|
0,1
|
0,1
|
0,1
|
0,2
|
0,2
|
Consommation totale aux États-Unis
|
95,2
|
92,5
|
99,1
|
93,2
|
91,6
|
Demande totale aux États-Unis
|
123,9
|
121,6
|
128,1
|
120,7
|
117,0
|
N/A = Non disponible
|
Centre de prévision fluviale du Nord-Ouest des États-Unis (NWRFC) au barrage de The Dalles (pour l'exercice fiscal se terminant le 30 septembre)
|
2027 Prévisions pour la journée en cours: % par rapport à la normale
|
2027 Prévisions de la veille en % de la normale
|
2026 % de la normale (données réelles)
|
2025: pourcentage réel par rapport à la normale
|
2024 % de la normale (chiffres réels)
|
avril-septembre
|
78
|
78
|
83
|
76
|
74
|
janv.-juil.
|
75
|
75
|
90
|
78
|
76
|
oct.-sept.
|
74
|
75
|
93
|
80
|
77
|
Pourcentage hebdomadaire de la production d'électricité aux États-Unis par combustible - EIA
|
Semaine se terminant le 13 novembre
|
Semaine se terminant le 6 novembre
|
2025
|
2024
|
2023
|
Vent
|
12
|
12
|
11
|
11
|
10
|
Solaire
|
6
|
6
|
6
|
5
|
4
|
Hydro
|
5
|
5
|
6
|
6
|
6
|
Autre
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
Pétrole
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Gaz naturel
|
41
|
42
|
40
|
42
|
41
|
Charbon
|
15
|
15
|
18
|
16
|
17
|
Nucléaire
|
19
|
19
|
18
|
19
|
19
|
Prix du gaz naturel aux États-Unis pour le lendemain selon SNL ($ par mmBtu)
|
Plateforme
|
Jour en cours
|
Jour précédent
|
Ce mois-ci l'année dernière
|
Moyenne de l’année précédente 2025
|
Moyenne sur cinq ans (2021-2025)
|
Henry Hub NG-W-HH-SNL
|
3,31
|
3,24
|
3,79
|
3,52
|
3,72
|
Transco Z6 New York NG-CG-NY-SNL
|
1,99
|
1,72
|
3,38
|
3,53
|
3,56
|
PG&E Citygate NG-CG-PGE-SNL
|
3,47
|
3,47
|
3,84
|
3,42
|
5,47
|
Enbridge South (, anciennement Dominion South) NG-PCN-APP-SNL
|
1,79
|
1,75
|
3,28
|
2,79
|
2,96
|
Chicago Citygate NG-CG-CH-SNL
|
2,13
|
2,24
|
3,48
|
3,23
|
3,60
|
Algonquin Citygate NG-CG-BS-SNL
|
2,09
|
2
|
4,58
|
6,08
|
5,04
|
SoCal Citygate NG-SCL-CGT-SNL
|
3,65
|
3,64
|
3,89
|
3,60
|
5,71
|
Waha Hub NG-WAH-WTX-SNL
|
1,87
|
2,06
|
0,26
|
1,03
|
2,88
|
AECO NG-ASH-ALB-SNL
|
1,82
|
1,98
|
1,56
|
1,13
|
2,13
|
Intercontinental Exchange (ICE) Prix de l'électricité aux États-Unis pour le lendemain ($ par mégawattheure)
|
Hub
|
Jour en cours
|
Jour précédent
|
Ce mois-ci l'année dernière
|
Moyenne de l’année précédente 2025
|
Moyenne sur cinq ans (2021-2025)
|
Nouvelle-Angleterre E-NEPLMHP-IDX
|
48,66
|
48,66
|
65,85
|
77,12
|
61,67
|
PJM Ouest E-PJWHRTP-IX
|
67,83
|
87,07
|
59,39
|
60,23
|
54,47
|
Mid-Columbia (Mid C) W-MIDCP-IDX
|
57,59
|
64,90
|
43,45
|
44,81
|
68,96
|
Palo Verde W-PVP-IDX
|
21,87
|
33,58
|
34,57
|
34,82
|
59,94
|
South Path-15 (SP-15) W-SP15-IDX
|
19,71
|
39,40
|
38,42
|
28,44
|
53,02
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