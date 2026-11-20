Le gaz naturel américain progresse et s'apprête à afficher une hausse hebdomadaire, porté par les anticipations liées à la demande hivernale

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont progressé vendredi et s'apprêtaient à afficher une hausse hebdomadaire, les anticipations d'une demande plus forte pour le chauffage cet hiver l'emportant sur les inquiétudes liées à l'abondance de l'offre et à une augmentation des stocks supérieure à la moyenne.

Le contrat à terme sur le gaz de référence NGc1 pour livraison en décembre sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX) a clôturé en hausse de 14,3 cents, soit 4,4 % , à 3,411 dollars par million d'unités thermiques britanniques.

Le contrat s'apprêtait à enregistrer une quatrième semaine consécutive de hausse d'environ 5 % après avoir atteint, plus tôt dans la séance, son plus haut niveau depuis le 26 juin.

« C’est la période de l’année, en particulier fin novembre, puis en décembre et janvier, où la demande de gaz naturel pourrait augmenter considérablement en raison des variations de température », a déclaré Thomas Saal, vice-président senior chez StoneX.

L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA) a annoncé jeudi une augmentation des stocks de 20 milliards de pieds cubes pour la semaine close le 13 novembre, un chiffre supérieur à la moyenne sur cinq ans de 15 milliards de pieds cubes pour cette période. EIA/GAS NGAS/POLL

LSEG a indiqué que la demande moyenne de gaz dans les 48 États contigus, exportations comprises, passerait de 121,6 milliards de pieds cubes par jour cette semaine à 128,1 milliards de pieds cubes par jour la semaine prochaine.

Les prix de référence du gaz en gros aux Pays-Bas et au Royaume-Uni se sont raffermis vendredi dans un contexte marqué par la poursuite des hostilités au Moyen-Orient, la prolongation des interruptions d’exploitation dans les gisements de gaz norvégiens et l’arrivée d’un temps plus froid qui devrait stimuler la demande. NG/EU

Par ailleurs, les autorités fédérales de régulation ont approuvé la demande de Cheniere Energy, déposée en vertu de la loi sur la politique énergétique de 1974 ( LNG.N ), visant à augmenter de 20 millions de tonnes métriques par an la capacité de son usine de gaz naturel liquéfié de Sabine Pass , en Louisiane.