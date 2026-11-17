Le gaz d'alimentation pour le GNL américain recule en raison de la baisse de la demande à Sabine Pass et des contraintes à Freeport

Les flux de gaz naturel américain vers les usines d'exportation de GNL ont baissé mardi pour s'établir à environ 19,2 bcfd, contre 19,5 bcfd la veille, en raison d'une forte baisse des livraisons de gaz d'alimentation vers l'installation de Sabine Pass de Cheniere Energy LNG.N , en Louisiane, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.

• Les livraisons de gaz d'alimentation à Sabine Pass, la plus grande usine d'exportation de gaz naturel liquéfié des États-Unis , ont baissé mardi à environ 4,2 bcfd, contre plus de 5,0 bcfd la veille .

• Cette baisse suggère qu’au moins un train de liquéfaction de l’installation a pu être mis hors service ou fonctionner à un rythme réduit.

• Les livraisons de gaz d’alimentation à Freeport LNG, la quatrième plus grande installation d’exportation de GNL des États-Unis, se sont maintenues mardi à environ 1,5 bcfd, soit un niveau inférieur à son niveau habituel de 2 bcfd, selon les données de LSEG.

• Cheniere n’a pas souhaité faire de commentaire.

• Freeport a indiqué que ses trois trains de production fonctionnaient .

• Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et sont devenus un fournisseur de plus en plus important pour les marchés mondiaux depuis le début de la guerre en Iran.

• Les opérateurs surveillent les niveaux de gaz d’alimentation GNL afin d’obtenir une indication précoce de l’activité d’exportation et de la demande de gaz naturel américain.