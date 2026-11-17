Les flux de gaz naturel américain vers les usines d'exportation de GNL ont baissé mardi pour s'établir à environ 19,2 bcfd, contre 19,5 bcfd la veille, en raison d'une forte baisse des livraisons de gaz d'alimentation vers l'installation de Sabine Pass de Cheniere Energy LNG.N , en Louisiane, selon les données préliminaires de la société financière LSEG.
• Les livraisons de gaz d'alimentation à Sabine Pass, la plus grande usine d'exportation de gaz naturel liquéfié des États-Unis , ont baissé mardi à environ 4,2 bcfd, contre plus de 5,0 bcfd la veille .
• Cette baisse suggère qu’au moins un train de liquéfaction de l’installation a pu être mis hors service ou fonctionner à un rythme réduit.
• Les livraisons de gaz d’alimentation à Freeport LNG, la quatrième plus grande installation d’exportation de GNL des États-Unis, se sont maintenues mardi à environ 1,5 bcfd, soit un niveau inférieur à son niveau habituel de 2 bcfd, selon les données de LSEG.
• Cheniere n’a pas souhaité faire de commentaire.
• Freeport a indiqué que ses trois trains de production fonctionnaient .
• Les États-Unis sont le premier exportateur mondial de GNL et sont devenus un fournisseur de plus en plus important pour les marchés mondiaux depuis le début de la guerre en Iran.
• Les opérateurs surveillent les niveaux de gaz d’alimentation GNL afin d’obtenir une indication précoce de l’activité d’exportation et de la demande de gaz naturel américain.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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