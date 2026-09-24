Le gadget “Charm” de Meta incarne les grandes ambitions du directeur général Zuckerberg en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Charm est équipé d’un écran de 2 pouces (5 cm) et d’un modem 5G intégré, mais ne permet pas de passer des appels

* Les utilisateurs peuvent appuyer sur l’appareil pour accéder directement à Muse, sans passer par les applications d’IA des smartphones

* Selon les analystes, les jeunes utilisateurs pourraient apprécier son design nostalgique, qui rappelle celui d’un compagnon

* Les précédents appareils portables dotés d'IA ont été des échecs commerciaux, ce qui soulève des doutes quant à l'existence d'une demande grand public au-delà des premiers adeptes

par Aditya Soni

Mark Zuckerberg a multiplié les piques à l’encontre d’Apple lors de l’événement annuel META.O de Meta mercredi, avant de s’inspirer de la stratégie de Steve Jobs pour une révélation surprise: un appareil de la taille d’une montre de poche qui transpose l’agent IA viral “Muse” de Meta dans le monde réel.

Baptisé “Muse Charm”, cet appareil illustre une évolution plus large chez le géant des réseaux sociaux, qui cherche depuis longtemps à s’affranchir des systèmes d’exploitation d’Apple

AAPL.O et de Google GOOGL.O grâce à sa propre plateforme. Les utilisateurs peuvent appuyer sur le gadget pour accéder directement à Muse, en contournant les applications d’IA sur smartphones.

Après avoir autrefois présenté le métaverse — cet univers numérique immersif qui a inspiré le changement de nom de l’entreprise en 2021 — comme la prochaine plateforme informatique, Mark Zuckerberg considère désormais la “superintelligence personnelle” comme une avancée plus importante et plus immédiate, après l’échec de son précédent pari coûteux.

“Il est en réalité tout à fait clair que la superintelligence personnelle ne sera pas seulement la première à voir le jour; elle sera bien plus vaste et plus importante”, a déclaré Mark Zuckerberg lors de la conférence annuelle Meta Connect de l’entreprise.

“Nous avons donc réorienté nos efforts vers la conception des meilleurs appareils dédiés à la superintelligence personnelle”, a-t-il ajouté, précisant que Muse serait bientôt disponible sur l’ensemble de la gamme de lunettes connectées de Meta.

Ces déclarations font suite à quelques jours de succès retentissant pour Muse, qui a enregistré des millions de téléchargements dans ce que certains analystes ont qualifié de “plus grand lancement d’application aux États-Unis depuis l’arrivée de ChatGPT en novembre 2022 et qui a déclenché le boom de l’IA”.

Les investisseurs ont salué le potentiel de Muse à automatiser des tâches allant de la réservation de vols à la déclaration d’impôts, ce qui a fait grimper les actions de partenaires tels que Shopify SHOP.TO tout en se débarrassant des entreprises jugées vulnérables à cette disruption, notamment l’agence de voyages en ligne Booking BKNG.O et Intuit, créateur du logiciel TurboTax INTU.O .

UN PRODUIT SUSCEPTIBLE DE SÉDUIRE LA GÉNÉRATION Z, MAIS D’ADOPTION DE MASSE DIFFICILE

Selon les analystes, Muse Charm pourrait trouver un écho auprès des jeunes consommateurs à une époque où les appareils photo numériques, les téléphones à clapet et les lecteurs MP3 font leur grand retour sous le signe de la nostalgie.

Les consommateurs de la Génération Z, âgés d’environ 14 à 29 ans, considèrent les assistants IA comme des compagnons ou des partenaires de réflexion plutôt que comme de simples outils de recherche. Beaucoup interagissent avec la technologie via des notes vocales, de courtes vidéos et des chatbots IA, contrairement aux utilisateurs plus âgés qui sont souvent plus à l’aise avec les PC et les applications pour smartphones.

“Muse Charm pourrait rencontrer un certain succès auprès de la Génération Z et des consommateurs plus jeunes. L’association de l’IA, de la mode et de la personnalisation pourrait séduire les jeunes utilisateurs, surtout si l’appareil est abordable et facile à utiliser”, a déclaré Linda Sui, fondatrice de Smart Analytics Global, un cabinet d’études de marché.

L’appareil est doté d’un écran d’environ 2 pouces (5 cm) sur lequel on peut naviguer avec le pouce, avec au centre un personnage Muse personnalisable. Un modem 5G intégré permet d’accéder à Muse même sans Wi-Fi, bien qu’il ne soit pas possible de passer des appels.

“Ces appareils séduisent les personnes qui ne souhaitent pas porter de lunettes ou qui se méfient de celles-ci”, a déclaré Jitesh Ubrani, directeur chez IDC.

“Certains se souviennent peut-être des Tamagotchi, et cela pourrait leur rappeler ces derniers”, a ajouté Ubrani, faisant référence à ces animaux de compagnie virtuels colorés qui sont devenus un phénomène culturel à la fin des années 1990. “Ils pourraient être capables d’exécuter un petit modèle linguistique en local. On peut donc faire fonctionner l’IA sur un appareil aussi compact.”

La question de savoir si Muse pourra maintenir son élan et si l’appareil parviendra à renforcer cet attrait se posera dans les mois à venir.

Des appareils similaires n’ont rencontré qu’un succès limité. Le Rabbit R1, un appareil portable d’IA générative développé par la start-up Rabbit Inc. et doté d’un écran et d’un bouton, avait fait l’objet d’un lancement très médiatisé début 2024, avant d’échouer car il avait fait des promesses excessives concernant ses fonctionnalités d’IA et offrait une expérience peu fiable.

“Je resterais prudent quant à son potentiel sur le marché grand public”, a déclaré Sui. “À moins que le Muse Charm ne propose des fonctionnalités uniques que les smartphones, les montres, les écouteurs ou les lunettes connectées ne peuvent pas facilement remplacer, il a plus de chances de rester un appareil “sympa à avoir” pour les early adopters que de devenir un produit grand public.”