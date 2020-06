Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le G7 prie la Chine de renoncer à instaurer sa loi sécuritaire à Hong Kong Reuters • 17/06/2020 à 23:34









PARIS, 17 juin (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont publié mercredi un communiqué commun demandant à Pékin de renoncer à instaurer à Hong Kong une nouvelle loi de sécurité nationale qui serait, selon eux, une entorse au principe "un pays, deux systèmes". "Cette décision n'est pas conforme à la loi fondamentale de Hong Kong ni aux engagements internationaux de la Chine en vertu des principes de la déclaration commune sino-britannique qui est enregistrée à l'ONU et juridiquement contraignante", disent-ils. "Nous sommes également vivement préoccupés par cette mesure qui restreindrait et menacerait les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de toutes les populations protégées par l'état de droit et l'existence d'un système judiciaire indépendant", poursuit le communiqué. Dévoilé le mois dernier, ce projet de loi vise à mettre un terme "à la sécession, à la subversion, au terrorisme et aux ingérence étrangères" dans l'ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en 1997. Ses opposants y voient une menace contre le principe "un pays, deux systèmes" qui régit les relations entre le pouvoir central et la "région administrative spéciale" depuis que Hong Kong est repassé sous domination chinoise et qui doit garantir au territoire sa liberté et son rôle de centre financier international. Ils s'inquiètent notamment de la possibilité créée par cette loi pour les agences de sécurité chinoises de s'installer à Hong Kong. Le gouvernement chinois et l'administration de Carrie Lam, soutenue par Pékin, affirment que la loi ne restreindra pas les libertés mais qu'elle ne concernera qu'un petit nombre de "fauteurs de troubles" et contribuera à apporter la stabilité après une année de protestations antigouvernementales. (Nicolas Delame)

