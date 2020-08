Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le G7 envisage une prolongation du gel de la dette des pays pauvres Reuters • 17/08/2020 à 18:37









WASHINGTON, 17 août (Reuters) - Les ministres des Finances du G7 se sont félicités lundi de l'amélioration de la situation économique dans leurs pays respectifs mais ont exprimé leur préoccupation quant à l'endettement des pays à faible revenu, selon un porte-parole du Trésor américain. Lors d'une téléconférence organisée à l'initiative du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, ils ont réitéré leur appel à la mise en œuvre intégrale de l'accord sur le gel de la dette des pays les plus pauvres jusqu'à la fin de l'année, annoncé en avril par le G20, et ont promis d'envisager de nouvelles mesures, notamment sa prolongation en 2021, a-t-il précisé. Les dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, qui ont exhorté les Etats membres du G20 à prolonger cette initiative pour la suspension du service de la dette (DSSI) en raison de la crise du coronavirus, ont participé à la réunion. La mise en œuvre de cette mesure a été difficile, notamment en raison des réticences de la Chine et de lenteurs dans le secteur privé, ce qui donné lieu à des appels en faveur de sa reconduction et de son élargissement. Les ministres ont convenu lundi de "faire progresser la transparence des données sur la dette et d'envisager des options supplémentaires pour les pays à faible revenu, y compris une extension de la DSSI jusqu'en 2021", selon le porte-parole du Trésor. (Andrea Shalal avec David Lawder et Tim Ahmann, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

