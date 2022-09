Le G7 bien décidé à plafonner le prix du pétrole russe

(AOF) - Le G7 va toutes affaires cessantes appliquer un plafonnement du prix du pétrole russe et encourage une "large coalition" de pays à rejoindre cette initiative dont le but est de priver Moscou d’une partie de ses revenus provenant du secteur énergétique, selon une déclaration publiée ce vendredi. "Le plafond des prix sera fixé à un niveau basé sur une série de données techniques et sera décidé par l'ensemble de la coalition avant sa mise en œuvre", précisent les sept pays dans la déclaration, assurant que les futurs prix seraient "communiqués publiquement de manière claire et transparente".

La décision, qui doit être mise en œuvre "urgemment" selon la déclaration du G7, a été finalisée lors d'un sommet virtuel des ministres des Finances des sept pays les plus industrialisés (États-Unis, Allemagne, France, Royaume-Uni, Canada, Japon).

La difficulté sera de convaincre le plus de pays possibles de rallier cette initiative car le plafonnement des prix ne sera efficace que si tous les grands pays acheteurs y participent, soulignent les experts, qui pointent notamment le rôle de la Chine et de l'Inde.