Le G5 Sahel veut intensifier la lutte contre les djihadistes

NOUAKCHOTT, 30 juin (Reuters) - Les chefs d'Etat du G5 Sahel, réunis mardi en Mauritanie, ont souligné le "besoin d'intensification du combat sur tous les fronts des forces nationales et internationales contre les groupes terroristes". Dans leur déclaration finale, ils rappellent également que "les allégations d'exactions par des éléments des forces de défense et de sécurité feront l'objet d'enquêtes et, si les faits sont avérés, de sanctions exemplaires". Etaient réunis à Nouakchott, à l'invitation du président mauritanien Mohamed Cheikh El Ghazouani, le président français Emmanuel Macron et ses homologues du Burkina Faso Roch Marc Christian Kaboré, du Mali Ibrahim Boubacar Keita, du Niger Issoufou Mahamadou et du Tchad Idriss Déby. Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez était également présent. D'autres, dont le président du Conseil italien Giuseppe Conte et la chancelière allemande Angela Merkel, y ont participé par visioconférence. Le sommet de Nouakchott devait permettre de faire le point sur les progrès accomplis depuis la mise en place du nouveau cadre opérationnel conjoint défini en janvier lors du sommet de Pau et de programmer les prochaines étapes. "Il s'inscrit dans un contexte international marqué par des développements majeurs, notamment la persistance des attaques terroristes au Sahel et la détérioration de la situation sécuritaire en Libye, avec des risques réels sur la stabilité au Sahel et dans la sous-région", relève le communiqué final. "Cette stabilité est aussi mise à rude épreuve par la pandémie de la COVID-19 dont l'impact économique et social se fait déjà cruellement sentir." (John Irish version française Henri-Pierre André)

