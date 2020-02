Le G20 prévoit une reprise modeste de la croissance mondiale

(AOF) - Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales du G20 s'attendent à une modeste reprise de la croissance mondiale en 2020 et 2021, selon un projet de communiqué rédigé pour leur réunion de samedi et dimanche à Riyad et cité par Reuters. Pour autant, ils redoutent les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus. La déclaration pourrait encore être modifiée avant son adoption, dimanche, a précisé l'agence de presse.