Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le G20 affirme son unité face à la pandémie de coronavirus Reuters • 26/03/2020 à 16:05









DUBAI, 26 mars (Reuters) - Les dirigeants du G20 ont affirmé jeudi leur détermination à former un front uni contre la pandémie de coronavirus, parlant de "priorité absolue" pour répondre à ses conséquences sanitaires, sociales et économiques. Lors d'une vidéoconférence, les chefs d'Etat et de gouvernement des 20 premières économies mondiales ont dit vouloir restaurer la confiance, préserver la stabilité financière et relancer la croissance économique. Ils ont ajouté être déterminés à rétablir le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement mondiales et demandé à leurs ministres des Finances et aux dirigeants de leurs banques centrales d'assurer une coordination régulière de leurs actions en lien avec les organisations internationales, afin d'élaborer un plan d'action commun face à la pandémie. (Stephen Kalin à Ryad avec Yousef Saba, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.