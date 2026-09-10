Le FTSE 100 britannique recule pour la cinquième journée consécutive, sous l'effet des craintes liées à la hausse des taux d'intérêt et à l'inflation

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(Dernières informations à la clôture des marchés)

Les principaux indices boursiers britanniques ont clôturé jeudi à leur plus bas niveau depuis plus d’un mois , la hausse continue des cours du pétrole brut ayant alimenté les craintes inflationnistes, tandis que la solidité des chiffres des prix à la production aux États-Unis a renforcé les anticipations d’une future hausse des taux d’intérêt.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a clôturé en baisse de 0,57% à 10.608,92 points, enregistrant ainsi sa cinquième journée consécutive de recul. L'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a reculé de 0,92%, en baisse pour la quatrième journée d'affilée.

* Les deux principaux indices FTSE ont enregistré leur plus faible clôture depuis fin juillet, alors que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 s’échangeaient à plus de 105 dollars le baril, les attaques répétées des États-Unis et de l’Iran contre le trafic maritime ayant incité les marchés à se préparer à des perturbations de l’approvisionnement. O/R

* Les valeurs énergétiques .FTNMX601010 ont apporté un peu de répit, progressant de 1%, tandis que Shell SHEL.L et BP

BP.L ont poursuivi leur remontée, gagnant respectivement 0,8% et 1,4%.

* Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il s’attendait à ce que le conflit prenne fin immédiatement après les élections de mi-mandat américaines de novembre, mais cette remarque n’a guère rassuré les investisseurs.

* Les sociétés minières de métaux industriels .FTNMX551020 ont chuté de 4%, constituant le principal frein à l’indice après que Reuters a rapporté que la Maison Blanche n’avait pas encore pris de décision concernant les droits de douane sur le cuivre raffiné, les responsables évaluant les craintes selon lesquelles une hausse des prix pourrait augmenter les coûts de fabrication.

MET/L

* Les constructeurs immobiliers, sensibles aux taux d’intérêt .FTNMX402020 , ont perdu 2,15% alors que les rendements des obligations d’État progressaient à tous les niveaux.

* Les rendements des obligations à 20 ans GB20YT=RR et à 30 ans GB30YT=RR ont atteint leur plus haut niveau depuis 28 ans, tandis que ceux des obligations à plus court terme ont atteint leur plus haut niveau depuis 2023.

* HSBC HSBA.L , poids lourd de l’indice, a reculé de plus de 1,3% après que la banque a annoncé que sa directrice financière, Pam Kaur, quitterait ses fonctions en 2027.

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont également chuté, les cours de l’or ayant été malmenés à la suite de la publication de nouvelles données sur l’inflation aux États-Unis , qui ont ravivé les craintes d’une hausse des taux d’intérêt.

* Les opérateurs attendent désormais les données sur l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis et les chiffres de la croissance économique au Royaume-Uni, qui seront publiés vendredi, pour obtenir davantage d'indices sur l'orientation des taux d'intérêt.

* Les marchés tablent sur une probabilité d'environ 70% que la Réserve fédérale américaine relève ses taux la semaine prochaine, mais s'attendent largement à ce que la Banque d'Angleterre les maintienne inchangés, selon les données compilées par LSEG.

* La Banque centrale européenne a relevé jeudi ses taux d’intérêt pour la deuxième fois cette année.

* Associated British Foods ABF.L a enregistré la plus forte baisse du FTSE 100 avec un recul de 7,9% après avoir prévu une baisse des ventes à périmètre constant au quatrième trimestre pour la chaîne de mode à bas prix Primark.

* Le groupe britannique de commerce en ligne THG THG.L a perdu 12,7% après avoir mis en garde contre un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires trimestriel en raison des nouveaux droits d'importation de l'UE.