L'indice britannique FTSE 100 a atteint jeudi son plus bas niveau depuis six semaines, sous la pression des baisses enregistrées par des poids lourds du secteur défensif, notamment Unilever, National Grid et AstraZeneca, tandis que les investisseurs attendaient avec impatience l'entrée très attendue d'Anthropic au Nasdaq.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 0,3 % à 10 522,96 points à 11 h 11 GMT. L'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a légèrement baissé de 0,1 % à 24 328,34 points, s'apprêtant à enregistrer sa sixième séance consécutive de baisse.

Anthropic devrait faire son entrée en bourse sous le symbole ANT dans le courant de la journée de jeudi, après avoir fixé le prix de son introduction en bourse, dont le montant a été revu à la hausse, au-dessus de la fourchette initialement annoncée , valorisant ainsi la société à environ 1 500 milliards de dollars

Les actions britanniques sont restées à la traîne par rapport au rebond mené par le secteur technologique en Europe , l’optimisme suscité par l’entrée en bourse d’Anthropic n’ayant guère contribué à soutenir le marché national

“(Si) les investisseurs se montrent plus enthousiastes à l’égard des valeurs technologiques, les indices non technologiques comme le FTSE 100 subiront des pressions, ce qui pourrait entraîner de nouvelles pertes si l’optimisme post-Anthropic se maintient”, a déclaré Kathleen Brooks, directrice de recherche chez XTB

Les secteurs défensifs du marché ont été les principaux freins: parmi les biens de consommation courante, Unilever ULVR.L a reculé de 2,1 % et British American Tobacco BATS.L a perdu 1,7 %; National Grid NG.L a chuté de 2,5 % et AstraZeneca AZN.L a cédé 1,1 %

Limitant les baisses, les sociétés minières de métaux industriels .FTNMX551020 ont progressé de 1,1 %, se remettant ainsi de leur plus forte baisse journalière depuis le 4 avril enregistrée lors de la séance précédente, alors que les cours du cuivre rebondissaient de près de 0,8 % MET/L

Anglo American AAL.L , Antofagasta ANTO.L et Glencore GLEN.L ont progressé de plus de 1 %

Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont gagné près de 1 %, soutenues par un rebond des cours de l'or après avoir atteint leur plus bas niveau depuis 14 mois lors de la séance précédente GOL/

Les marchés suivront également de près l'évolution du projet de “partenariat de confiance” entre le Royaume-Uni et l'UE , considéré comme essentiel pour garantir le statut “Made in Europe” aux véhicules britanniques

Du côté des entreprises, Babcock International BAB.L a bondi de 7 % pour se hisser en tête du FTSE 100 après que le groupe d’ingénierie de défense a annoncé une hausse de 13 % de son résultat d’exploitation sous-jacent au premier semestre