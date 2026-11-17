Mardi, l'indice britannique FTSE 100 a enregistré sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis huit mois, les investisseurs se détournant des placements risqués à l'approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, figure de proue du secteur de l'intelligence artificielle, tandis que des données mitigées sur le marché du travail ont laissé intactes les anticipations d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre.
L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 1,8% à 10 689,97 points, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de taille moyenne .FTMC a clôturé en baisse de 1,2%, à son plus bas niveau depuis trois semaines.
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La vague de ventes à Wall Street s’est accélérée mardi, alors que les résultats de Nvidia NVDA.O constituaient un test crucial pour le secteur de l’IA, déjà ébranlé par le départ soudain de son directeur général Jensen Huang et par les doutes quant à la rentabilité des dépenses massives consacrées à l’IA
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L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 1,8% après avoir atteint des sommets historiques la semaine dernière .EU
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“Malgré son exposition limitée à l’IA, le marché britannique n’a pas pu se défaire entièrement du sentiment négatif qui régnait sur les marchés, les valeurs technologiques ayant enregistré de nouvelles pertes”, a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell
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La croissance des salaires au Royaume-Uni a ralenti à 3,6% au troisième trimestre, tandis que les offres d'emploi ont chuté à leur plus bas niveau depuis 2021. Toutefois, le chômage a reculé à 4,6%, ce qui donne une image contrastée des pressions inflationnistes et maintient la possibilité d'une hausse des taux de la BoE en décembre
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Selon les données de LSEG, les opérateurs estiment à environ 90% la probabilité d’une hausse des taux de la BoE en décembre, un chiffre globalement inchangé après la publication des chiffres de l’emploi
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Imperial Brands IMB.L a reculé de 2% après que le fabricant de tabac a annoncé qu’il supprimerait jusqu’à 4 600 emplois , soit près d’un cinquième de ses effectifs, d’ici 2030
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Les poids lourds HSBC Holdings HSBA.L , en baisse de 2%, Unilever ULVR.L , en recul de 1,8%, Shell SHEL.L , en baisse de 0,9%, et Barclays BARC.L , en recul de 2,6%, figuraient parmi les principaux freins à la progression du FTSE 100
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Burberry BRBY.L a chuté de 3,5%, dans le sillage d’un recul des autres valeurs européennes du luxe , sur fond de craintes qu’une nouvelle vague de ventes massives liée à l’IA ne vienne éroder la création de richesse aux États-Unis et saper l’un des rares moteurs de croissance restants du secteur
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