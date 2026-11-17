Le FTSE 100 britannique enregistre sa pire journée depuis huit mois, dans un climat de nervosité à l'approche de la publication des résultats de Nvidia

Mardi, l'indice britannique FTSE 100 a enregistré sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis huit mois, les investisseurs se détournant des placements risqués à l'approche de la publication des résultats trimestriels de Nvidia, figure de proue du secteur de l'intelligence artificielle, tandis que des données mitigées sur le marché du travail ont laissé intactes les anticipations d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a reculé de 1,8% à 10 689,97 points, tandis que l'indice FTSE 250 des valeurs de taille moyenne .FTMC a clôturé en baisse de 1,2%, à son plus bas niveau depuis trois semaines.