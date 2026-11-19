L'indice britannique FTSE 100 a atteint jeudi son plus bas niveau depuis six semaines, dans un contexte général d'aversion au risque marqué par les baisses des valeurs défensives, tandis qu'Anthropic a bondi lors de ses débuts très attendus au Nasdaq.
L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a terminé en baisse de 0,9%, à 10 452,68 points. L'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a clôturé en baisse de 0,7%, enregistrant ainsi sa sixième séance consécutive de baisse, sa plus longue série de pertes depuis un an.
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Les valeurs défensives ont été le principal frein: Unilever ULVR.L a reculé de 2,2%, National Grid NG.L a perdu 2,6% et Vodafone Group VOD.L a chuté de 4,0%.
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Parmi les autres titres en baisse, on note HSBC Holdings HSBA.L , qui a reculé de 0,9%, GSK GSK.L , qui a perdu 1,7%, et Shell SHEL.L , qui a cédé 0,6%
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Anthropic a bondi lors de son entrée au Nasdaq après la clôture des marchés londoniens, sa capitalisation boursière atteignant jusqu’à 2 100 milliards de dollars, les investisseurs se ruant sur les actions de la première entreprise de pointe en intelligence artificielle cotée en bourse au monde
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Les actions londoniennes étaient déjà en baisse avant cette introduction en bourse très attendue, et ces débuts fulgurants n’ont pas suffi à apaiser les inquiétudes des investisseurs concernant le secteur de l’IA .N
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Les marchés suivront également de près l'évolution du projet de « partenariat de confiance » entre le Royaume-Uni et l'UE , considéré comme essentiel pour garantir le statut « Made in Europe » aux véhicules britanniques
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Du côté des entreprises, Babcock International BAB.L a bondi de 9,4% pour se hisser en tête du FTSE 100 après que le groupe d’ingénierie de défense a annoncé une hausse de 13% de son résultat d’exploitation sous-jacent au premier semestre
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Le groupe de banque d’affaires Close Brothers CBRO.L a chuté de 7,7%, menant le peloton des valeurs moyennes en baisse, après que la banque a déclaré s’attendre à une nouvelle légère baisse de sa marge d’intérêt nette pour le reste de l’exercice 2027
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Les titres en baisse ont été deux fois plus nombreux que les titres en hausse sur le marché londonien .AD.L .
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