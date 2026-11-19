Le FTSE 100 britannique atteint son plus bas niveau depuis six semaines dans un contexte général d'aversion au risque

L'indice britannique FTSE 100 a atteint jeudi son plus bas niveau depuis six semaines, dans un contexte général d'aversion au risque marqué par les baisses des valeurs défensives, tandis qu'Anthropic a bondi lors de ses débuts très attendus au Nasdaq.

L'indice FTSE 100 des valeurs vedettes .FTSE a terminé en baisse de 0,9%, à 10 452,68 points. L'indice FTSE 250 des valeurs de moyenne capitalisation .FTMC a clôturé en baisse de 0,7%, enregistrant ainsi sa sixième séance consécutive de baisse, sa plus longue série de pertes depuis un an.