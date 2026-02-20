Le FT rapporte que Nvidia et OpenAI sont sur le point d'investir 30 milliards de dollars pour remplacer l'accord inachevé de 100 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails du rapport, le contexte dans les paragraphes 2, 4, 5; Nvidia refusant tout commentaire dans le paragraphe 3)

Nvidia NVDA.O est sur le point de finaliser un investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI qui remplacera l'engagement à long terme de 100 milliards de dollars convenu par les entreprises l'année dernière, a rapporté le Financial Times jeudi, citant des sources.

L'accord, qui ferait partie d'un nouveau cycle de financement pour la start-up d'intelligence artificielle, pourrait être finalisé dès ce week-end, ajoute le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information. Nvidia s'est refusé à tout commentaire. Le fabricant de ChatGPT, OpenAI, cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui le valoriserait à environ 830 milliards de dollars, a rapporté Reuters en janvier.

OpenAI réinvestira une grande partie de ses nouveaux capitaux dans du matériel Nvidia, mais les deux entreprises ne poursuivront pas le partenariat d'investissement pluriannuel de 100 milliards de dollars qu'elles avaient annoncé en septembre, selon le rapport du FT.