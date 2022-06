Le francs suisse galvanisé par la première hausse des taux de la BNS depuis 15 ans

(AOF) - En fin d'après-midi, le francs suisse gagne 2,01% à 0,9825 euro, dopé par la décision inattendue de la Banque nationale suisse (BNS) de remonter ses taux. Elle a relevé d’un demi-point, à −0,25%, son taux directeur et le taux appliqué aux avoirs à vue détenus auprès d’elle, afin de contrer la pression inflationniste accrue. L'inflation a atteint 2,9% en mai et la Banque centrale s'attend à ce que dans un premier temps elle reste à un niveau relativement élevé.

" Ce resserrement des rênes monétaires doit empêcher l'inflation de s'étendre en Suisse à un plus large cercle de biens et services ", explique la BNS. Et de prévenir qu'il " n'est pas exclu que de nouveaux relèvements de taux soient nécessaires dans un avenir proche pour stabiliser à moyen terme l'inflation ".

Prenant à contre-pied les prévisions des économistes sur les taux, la Banque nationale suisse s'attendait à une appréciation de sa devise. Elle a donc indiqué être disposée à être active au besoin sur le marché des changes afin de garantir des conditions monétaires appropriées.