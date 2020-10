Le franc suisse progresse grâce aux prévisions sur la croissance helvète

(AOF) - Le franc suisse continue de doucement se relever face à la monnaie unique, gagnant 0,28% à 0,9312 euro, et atteint au passage son plus haut niveau depuis fin juillet. S'il reste en hausse depuis le 1er janvier, il a toutefois perdu plus de 2% depuis son plus haut de l'année, à la mi-mai. La hausse du jour intervient alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie vient de revoir ses prévisions de contraction du PIB à la baisse : alors qu'en juin, le SECO s'attendait à un repli de 6,2% de l'économie, son dernier rapport fait état d'une chute moins violente, limitée à 3,8%.