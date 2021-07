Le franc suisse profite de son statut de valeur refuge

(AOF) - Cette semaine, le franc suisse a inscrit un plus haut de 5 mois à 0,9232 euro. La devise helvète a bénéficié de son statut de valeur refuge dans un contexte marqué par les inquiétudes des investisseurs concernant la progression rapide du variant Delta du Covid. Déjà présent dans 98 pays, ce variant hautement contagieux contraint de plus en plus de pays à remettre en place des mesures restrictions, à l'image de l'Australie, du Portugal ou du Japon, ce qui fait peser un risque sur le rythme de la reprise économique mondiale.