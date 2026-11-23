(Zonebourse.com) - L'euro a cédé du terrain face au franc suisse, dans un contexte de repricing monétaire américain qui a dopé le dollar sans pour autant affaiblir la devise helvétique. Le franc s'impose comme la valeur refuge et absorbe les tensions sans fléchir.

L'EUR/CHF recule de 0,5% à 0,9201 sur une semaine, signe d'une demande soutenue pour le franc. Le mouvement s'inscrit dans un environnement où les investisseurs ont progressivement réduit leur exposition aux actifs risqués. Le regain d'optimisme observé en toute fin de période sur les marchés actions suisses n'a pas suffi à inverser la tendance : le franc a conservé son attrait défensif tout au long des échanges.

Le moteur dominant est clairement monétaire, du côté américain. Des données d'inflation élevées et des déclarations offensives de responsables de la Réserve fédérale ont convaincu les marchés que la Fed pourrait durcir sa politique plus agressivement qu'anticipé. Le DXY a ainsi touché un plus haut de 19 mois à 103,53 en milieu de semaine, avant de consolider légèrement pour terminer à 103,97, en hausse de 0,4%. Ce repricing du cycle américain a alimenté une vague d'achats de dollars généralisée sur le marché des changes.

L'EUR/USD a reculé de 0,5% à 1,0969 en raison de la double pression du dollar fort et de la faiblesse relative de la zone euro. La livre sterling a davantage souffert : le GBP/USD a cédé 0,8% à 1,3112. En miroir, l'EUR/GBP progresse de 0,3% à 0,8366, ce qui indique que la faiblesse de l'euro reste contenue face à ses pairs européens. L'USD/CHF, lui, affiche une quasi-stabilité, ce qui confirme que le franc a progressé en tandem avec le dollar plutôt que de lui résister.

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