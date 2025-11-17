Le fournisseur de satellites York Space Systems dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le fournisseur de satellites York Space Systems, soutenu par des fonds d'investissement, a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis lundi.
L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis devrait s'intensifier jusqu'à la fin de l'année, les entreprises cherchant à profiter d'une fenêtre étroite pour s'introduire en bourse après la fin de la plus longue fermeture du gouvernement dans l'histoire des États-Unis, qui a réduit la capacité de la Securities and Exchange Commission à examiner les documents.
Goldman Sachs, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les principaux souscripteurs de l'offre.
York Space sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "YSS".
