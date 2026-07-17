Le fournisseur américain de laitues Taylor Farms va rappeler des ingrédients liés à une épidémie parasitaire, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur l'épidémie aux paragraphes 5 et 15, d'informations sur le procès au paragraphe 14, d'un graphique)

* Le Michigan a signalé 5.002 cas de cyclosporose vendredi, soit 690 de plus que la veille

* La FDA a identifié un fournisseur commun qui approvisionnait certains restaurants Taco Bell en laitue iceberg en provenance du Mexique

Taylor Farms, un fournisseur de laitues basé en Californie, a indiqué aux autorités réglementaires américaines qu'il s'apprêtait à procéder au rappel d'ingrédients liés à une épidémie parasitaire, a rapporté vendredi Bloomberg News, dans ce qui pourrait devenir l'une des plus importantes épidémies d'origine alimentaire aux États-Unis de ces dernières années.

L'ampleur du rappel n'est pas encore claire, a rapporté Bloomberg, citant un document. Taylor Farms et le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute la Food and Drug Administration (FDA), n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La FDA et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) enquêtent sur une épidémie de cyclosporose liée à de la laitue iceberg émincée servie dans des restaurants Taco Bell de l’Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l’Ohio et de la Virginie-Occidentale. Cette maladie parasitaire peut provoquer des diarrhées et d’autres symptômes gastro-intestinaux. La FDA n’a signalé aucun décès lié à cette épidémie.

DES MILLIERS DE CAS DANS LE MICHIGAN

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé 5.002 cas de cyclosporose vendredi, soit une augmentation de 690 cas par rapport à la veille, alors que les enquêteurs poursuivaient leurs efforts pour identifier la source de cette épidémie d’origine intestinale d’une ampleur inhabituelle. L’épidémie a débuté le 1er mai et s’est concentrée dans le Michigan, l’Ohio et l’État de New York ayant également signalé un grand nombre d’infections. Jeudi, la FDA a déclaré que Taco Bell, filiale de Yum Brands ( YUM.N ), cesserait d’utiliser de la laitue "" provenant d’un fournisseur identifié par l’agence dans le cadre de son enquête.

Taco Bell et la FDA n’ont pas révélé le nom de ce fournisseur, mais l’autorité de régulation de la sécurité alimentaire a précisé que son enquête de traçabilité avait permis d’identifier un seul fournisseur de laitue iceberg en provenance du Mexique, dont les produits étaient utilisés par les restaurants Taco Bell où des clients avaient mangé avant de tomber malades.

Le Washington Post a rapporté jeudi que les enquêteurs avaient identifié Taylor Farms comme une source potentielle de contamination.

Taylor Farms fournissait les oignons émincés identifiés comme la source probable de l’épidémie d’E. coli de 2024 liée aux burgers Quarter Pounder de McDonald’s, qui avait conduit à un rappel de produits.

La fréquentation quotidienne des restaurants Taco Bell a baissé de 5,8 % le 11 juillet, quelques jours après l’annonce du retrait de certains ingrédients dans certains établissements, selon la société de données Placer.ai.

Les épidémies d’origine alimentaire peuvent peser lourdement sur les actions des chaînes de restauration. McDonald’s a fait l’objet d’une attention particulière lors d’une épidémie de cyclosporiase liée à des salades en 2018, tandis que Chipotle a dû faire face à une série d’épidémies d’E. coli et de norovirus qui ont nui à ses ventes, ébranlé la confiance des consommateurs et mis ses actions sous pression.

"La récente épidémie risque d'entamer la croissance à court terme des ventes à magasins comparables de (Taco Bell)", a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar, ajoutant que certains consommateurs choisiraient de se restaurer chez des concurrents moins exposés médiatiquement afin de limiter le risque perçu, même lorsque des mesures de précaution prudentes sont mises en place.

L'action Yum a reculé de 1%.

Un homme de l’Ohio a intenté une action en justice, affirmant avoir été hospitalisé pour une cyclosporose après avoir mangé dans un restaurant Taco Bell à Youngstown, dans l’Ohio, et réclame des dommages-intérêts à Taco Bell, à l’exploitant de la franchise Charter Foods et au fournisseur Taylor Farms.

La FDA a indiqué qu’elle collaborait avec le fournisseur afin de déterminer si de la laitue iceberg râpée potentiellement contaminée se trouvait encore sur le marché, et qu’elle avait lancé un prélèvement d’échantillons de produits à des fins de tests et d’analyses.

Wendy's et Chipotle Mexican Grill ont déclaré que leurs restaurants n'avaient pas été touchés par l'épidémie de cyclosporose liée à la laitue iceberg émincée.